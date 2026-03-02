La Guàrdia Revolucionària Islàmica assegura haver llançat un atac contra l'oficina de Netanyahu a Israel

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran ha assegurat aquest dilluns haver llançat un atac contra l'oficina del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, en resposta a l'ofensiva sorpresa llançada dissabte pels Estats Units (EUA) i Israel contra el país que fins ara ha deixat més de 550 morts, entre ells el líder suprem iranià, l'aiatol·là Ali Khamenei.
Així, ha afirmat que entre els objectius atacats en una desena d'atacs contra Israel figuren "l'oficina del criminal primer ministre del règim sionista" i "la seu del comandant de la Força Aèria", abans de subratllar que tots dos llocs han estat bombardats "durament" amb míssils, segons ha recollit la cadena de televisió pública iraniana IRIB.
"El destí del primer ministre israelià està marcat per la incertesa", ha manifestat, sense que a hores d'ara es conegui el parador de Netanyahu ni que s'hagi pronunciat sobre els atacs. Ara com ara, Israel no ha confirmat danys per aquesta última onada d'atacs iranians.