La Guàrdia Revolucionària avisa que preveu "un horitzó a llarg termini" en la guerra contra els EUA i Israel

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha advertit aquest dimarts que treballa amb "un horitzó a llarg termini" en la guerra contra els Estats Units (EUA) i Israel, després d'indicar l'"expansió lògica i calculada" del front de guerra.
"Hem considerat un horitzó a llarg termini per a l'erosió del poder del règim sionista i de l'exèrcit nord-americà a la regió, amb la finalitat de preparar el terreny per a la batalla final i l'avanç de la nació islàmica cap a la Jerusalem ocupada", ha indicat l'exèrcit en una actualització de les seves operacions en resposta a la missió Fúria Èpica.
En aquest sentit, les autoritats iranianes apunten que el canvi en les "tàctiques ofensives" de l'Iran i l'ús de "nous sistemes de míssils", "juntament amb l'expansió lògica i calculada del front de guerra per part de les zones de resistència", fan preveure una "transformació qualitativa i estratègica en el terreny".
El registre l'exèrcit, recollit per l'agència semioficial Tasnim, indica que les forces navals i aeroespacials de la Guàrdia Revolucionària han atacat "amagatalls" de les forces nord-americanes a les bases d'Al-Dafra, Victoria i Ali Al-Salem, als Emirats Àrabs Units (EAU), l'Iraq i Kuwait, respectivament, "amb drons d'atac i míssils de precisió en una operació contínua i consecutiva".
Així mateix, reivindica les més de 120 accions del partit milícia-xiïta Hezbollah al Líban, a banda de forces proiranianes a l'Iraq i el Iemen, després d'assegurar que han infligit "cops devastadors" als exèrcits de "invasors".