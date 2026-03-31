Diversos ferits per l'impacte d'un dron a l'Aràbia Saudita

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats saudites han informat aquest dimarts que diverses persones han resultat ferides per l'impacte d'un dron en una zona situada al sud-oest de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, prop de la base aèria Príncep Sultà.
"Les restes que han caigut d'un dron interceptat a la província d'Al-Kharj han deixat diversos ferits i danys materials a tres cases i vehicles aparcats a la zona", han indicat en un comunicat recollit per l'agència de notícies estatal SPA.
La base aèria Príncep Sultà ja va patir un atac fa tres dies de les forces iranianes en represàlia per l'ofensiva conjunta dels Estats Units (EUA) i Israel, en què almenys dotze militars nord-americans van resultar ferits.
L'Iran ha disparat desenes de míssils i drons, si bé la majoria han estat interceptats per les forces saudites a mesura que avança el conflicte a la regió. L'augment de la tensió ha portat l'Iran a atacar interessos nord-americans i israelians als països del Golf.
Les autoritats de l'Iran han confirmat més de 2.000 morts des que va començar l'ofensiva, entre ells destacades figures com el líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei; el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Ali Larijani; i els ministres de Defensa i d'Intel·ligència, Aziz Nasirzadeh i Esmaeil Khatib, respectivament, a més d'alts càrrecs de les forces armades i altres organismes de seguretat.