MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciat aquest diumenge el tancament de les operacions de la cadena panàrab Al-Jazeera a tot el país per incitar a perpetrar atacs contra la seguretat de l'Estat i per exercir d'òrgan de "propaganda" per al moviment islamista Hamas durant la guerra de Gaza.

Netanyahu ha indicat que la decisió ha estat adoptada de manera unànime pel gabinet de guerra israeliana i que el ministre de Comunicacions, Shlomo Karhi, ja ha signat l'ordre corresponent d'acord amb una legislació aprovada a l'abril pel Parlament israelià que restringeix, durant almenys 45 dies prorrogables, les activitats de mitjans estrangers considerats com a hostils cap al país.

"Ha passat massa temps i han sorgit massa obstacles legals innecessaris per aturar finalment la ben engreixada màquina d'incitació d'Al-Jazeera, que perjudica la seguretat de l'Estat", ha fet saber Karhi en un vídeo publicat en el seu compte de la xarxa social X.

Karhi està ara facultat per ordenar als proveïdors de televisió d'Israel que deixin de transmetre Al-Jazeera, ordenar el tancament de les oficines israelianes del canal, confiscar els equips del canal, possiblement incloent-hi telèfons mòbils i bloquejar-ne l'accés al web.

"El canal de propaganda de Hamas, aquells que inciten a la violència contra Israel, aquells que malmeten la seguretat d'Israel i els soldats de l'exèrcit, ja no transmetran des d'Israel i els seus equips seran confiscats", ha afegit el ministre.