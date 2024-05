Al-Jazeera denuncia la seva suspensió a Israel i nega vincles amb Hamas que contravinguin el seu codi ètic

MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -

La cadena panàrab Al-Jazeera ha denunciat l'ordre del Govern israelià per suspendre les seves activitats i ha rebutjat tot vincle contra el seu codi ètic amb el moviment islamista palestí Hamas, motiu esgrimit per les autoritats israelianes per a la suspensió.

En el que descriu com una "decisió enganyosa i difamatòria", Al-Jazeera denuncia el Govern israelià per "ignorar els fonaments de la llibertat d'expressió, reconeguts de manera universal" dos dies després de la commemoració del Dia Mundial per la Llibertat de Premsa.

La cadena "rebutja categòricament els arguments presentats per Israel, que donen a entendre una violació dels estàndards professionals" i "reafirma el seu compromís infrangible amb els valors que componen el seu codi ètic.

Al-Jazeera denuncia aquest "acte criminal" com una violació dels Drets Humans i acusa Israel de liderar una campanya de "supressió" que descriu com un "esforç per amagar les seves accions a la Franja de Gaza" on, recorda la cadena, ja han mort més de 140 periodistes palestins pels bombardejos israelians.

La cadena, finalment, anuncia que utilitzarà tots els canals legals disponibles darrere de la protecció dels seus drets i els dels seus periodistes, a més del dret del públic a mantenir-se informat.