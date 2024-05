Les Nacions Unides insten Israel a revocar l'ordre de suspensió a Al-Jazeera

MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -

L'oficina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides ha denunciat l'ordre de suspensió declarada aquest diumenge per Israel per suspendre l'activitat de la cadena panàrab Al-Jazeera i ha instat el Govern a revocar la decisió.

"Lamentem la decisió del gabinet (israelià) de tancar Al-Jazeera a Israel", ha fet saber l'oficina en el seu compte de la xarxa social X després de conèixer l'ordre del Govern israelià, que ha acusat la cadena de servir d'òrgan de propaganda per al moviment islamista palestí Hamas i d'atemptar contra la seguretat de l'Estat d'Israel.

La decisió ha estat adoptada de manera unànime pel gabinet de guerra israeliana i el ministre de Comunicacions, Shlomo Karhi, ja ha signat l'ordre corresponent d'acord amb una legislació aprovada a l'abril pel Parlament israelià que restringeix durant almenys 45 dies, prorrogables, les activitats de mitjans estrangers considerats com a hostils cap al país.

En el seu missatge, l'oficina destaca que "uns mitjans de comunicació lliures i independents són essencials per garantir la transparència i la rendició de comptes" i més encara en aquests moments, "donades les estrictes restriccions a la informació des de Gaza".

"La llibertat d'expressió és un dret humà clau. Instem l Govern (israelià) a revocar la prohibició", conclou la nota.