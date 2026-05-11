França confirma un positiu per hantavirus en un dels cinc francesos repatriats del MV Hondius

MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanitat de França, Stéphanie Rist, ha confirmat aquest dilluns que un dels cinc francesos repatriats diumenge del creuer MV Hondius després d'atracar a Tenerife ha donat positiu per hantavirus, i ha detallat que es tractaria d'una dona de la qual ja diumenge es va informar que presentava símptomes.
"Les proves han donat positiu per hantavirus", ha dit Rist durant una entrevista concedida a l'emissora France Inter, en la qual ha especificat que "el seu estat va empitjorar durant la nit". Així, ha manifestat que la pacient està ingressada en "un hospital especialitzat en malalties infeccioses".
"Com que es tracta d'un virus conegut, sabem que quan l'estat de salut d'una persona empitjora, la seva vida pot córrer perill. Aquest podria ser el cas d'aquesta persona", ha apuntat la ministra, qui ha ressaltat que està en una sala "molt protegida per evitar que el virus es propagui".
Rist ha subratllat que els altres quatre passatgers evacuats diumenge del MV Hondius han donat negatiu en les proves, si bé continuen ingressats per analitzar-ne l'evolució. "Es tornaran a fer proves", ha subratllat, després d'afegir que han identificat 22 contactes "més o menys propers" que s'han de posar en aïllament.