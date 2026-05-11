Els EUA confirmen un "positiu lleu" en hantavirus i un altre amb símptomes entre els seus repatriats

Europa Press/Contacto/Cheng Min
MADRID, 11 maig (EUROPA PRESS) -
Les autoritats nord-americanes han informat aquest diumenge que un dels seus nacionals repatriats del creuer de luxe 'MV Hondius', afectat per un brot d'hantavirus, ha donat "positiu lleu" en la prova PCR de la soca Andes d'aquesta infecció respiratòria, així com un altre presenta "símptomes lleus".
Es tracta de dos dels 17 ciutadans nord-americans repatriats del referit creuer, els qui, segons ha precisat en un comunicat el Departament de Sanitat i Serveis Humans nordamericà, "es troben actualment en camí cap als Estats Units en un vol del Departament d'Estat", viatjant tots dos "en les unitats de biocontenció" de l'aeronau "per precaució".
Concretament, l'avió traslladarà als passatgers al Centre Regional de Tractament de Patògens Emergents (RESPTC, per les seves sigles en anglès), situat en el Centre Mèdic de la Universitat de Nebraska, al centre del país, abans de portar als quals presenten símptomes "lleus" a un segon centre d'aquest tipus en la seva destinació final.