Sanitat diu que la quarantena comptarà a partir del 6 de maig i s'estendrà 42 dies

MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat de Sanitat, Javier Padilla, ha assegurat aquest dilluns que la quarantena dels passatgers del vaixell MV Hondius, on es va originar un brot d'hantavirus, comptarà a partir del dia 6 de maig i es podrà estendre fins a 42 dies.
Durant una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, Javier Padilla ha assenyalat que la data s'ha designat en una anàlisi conjunta amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i el Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries d'Espanya.
La fixació del 6 de maig com l'últim dia de contactes a partir del qual s'estableix la quarantena s'ha fet després de l'"anàlisi detallada de totes les relacions que hi ha hagut dins el vaixell". A partir d'aquí, el secretari d'estat ha dit que "caldrà estendre aquests 42 dies".
En aquest sentit, ha explicat que la primera setmana serà "més estricta", durant la qual es tindran els resultats de la primera i la segona PCR i els 14 espanyols afectats no podran rebre visites. Aleshores, ha dit, es tornarà a reevaluar la situació i aniran decidint.
No obstant això, ha assenyalat que tenen la voluntat que la quarantena no es visqui encaminada a "minar-los la moral". En aquest sentit, Javier Padilla ha explicat que aniran veient a poc a poc, setmana a setmana "sense tancar cap porta", però tampoc donant per fet per endavant que es flexibilitzarà la situació perquè puguin fer la quarantena al seu domicili. "Serem prudents", ha recalcat.
La situació dels espanyols, ara com ara, segons ha explicat Padilla, és de normalitat i tot transcorre raonablement. "Ens manifesten que estan bé", ha assenyalat, més enllà de la inquietud d'algun afectat pel fet que s'enduguessin el seu equipatge per desinfectar-lo.