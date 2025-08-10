Els ministres d'Exteriors de la UE tracten aquest dilluns la cimera entre Trump i Putin en reunió extraordinària

Kallas demana la inclusió de la UE i Ucraïna en les converses d'Alaska i condemna qualsevol intent de cessió territorial
MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea tractaran aquest dilluns per videoconferència la reunió prevista per a divendres que vinent entre els presidents dels Estats Units i Rússia, Donald Trump i Vladímir Putin, segons ha anunciat la cap diplomàtica de la UE, Kaja Kallas, que ha insistit en la necessitat que tots dos tinguin en compte els interessos de Kíiv i Europa, i condemnat qualsevol discussió sobre la possibilitat que Rússia es quedi amb territoris ucraïnesos incorporats durant el conflicte.
En unes declaracions enviades a Europa Press, Kallas ha admès que Trump "té raó quan diu que Rússia ha de posar fi a la seva guerra contra Ucraïna" i ha estimat que el president nord-americà "està capacitat per obligar Rússia a negociar de debò". No obstant això, ha volgut insistir que "qualsevol acord entre els Estats Units i Rússia haurà d'incloure Ucraïna i la UE, perquè es tracta d'una qüestió de seguretat" per a tots dos.
No obstant això, Kallas s'ha tancat en banda al fet que Trump i Putin discuteixin la possibilitat que Moscou consolidi el seu control sobre els territoris que ha conquistat durant el conflicte a Ucraïna o incorporat d'una manera o una altra a les seves fronteres. "El dret internacional és clar: tots els territoris temporalment ocupats pertanyen a Ucraïna", ha resolt.
Kallas entén que "l'agressió de Rússia no pot ser recompensada" i s'ha declarat convençuda que els "objectius bèl·lics" de Moscou van "més enllà de la simple presa de territori". "Rússia va iniciar aquesta guerra per destruir Ucraïna i la seguretat d'Europa. Un acord no ha de servir de trampolí per a una agressió russa més gran contra Ucraïna, l'aliança transatlàntica i Europa", ha avisat.
La diplomàtica també ha expressat la seva desconfiança en les intencions de Moscou sobre lsa sancions. "Espera que la seva oferta de diàleg ajudi a evitar les sancions nord-americanes però l'historial de Rússia de compromisos i tractats incomplerts ha generat una profunda desconfiança a banda i banda de l'Atlàntic".
"La postura del president Trump sobre Rússia s'ha endurit. La pressió dels Estats Units sobre Moscou podria revertir aquesta guerra. Moscou no es detindrà tret que senti que no pot continuar", ha indicat Kallas abans de justificar la convocatòria de la reunió extraordinària de dilluns per motius crítics: "Els interessos fonamentals d'Europa estan en joc".
Kallas, finalment, també ha confirmat que els ministres d'Exteriors discutiran la situació de la guerra de Gaza després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés una ampliació de la seva ofensiva per ocupar la ciutat de Gaza i, aquest mateix diumenge, una ampliació d'aquesta operació contra els campaments de desplaçats en la costa central de l'enclavament palestí, entre els temors a un nou episodi de la catàstrofe humanitària que està ocorrent al territori.