Vance veu contraproduent una trobada entre Putin i Zelenski abans de la cimera d'Alaska

El vicepresident dels EUA declara que Trump serà el mediador principal en les converses
MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident dels Estats Units, JD Vance, ha indicat que no existeix ara mateix la intenció a la Casa Blanca de gestionar una possible trobada entre els presidents d'Ucraïna i Rússia, Volodímir Zelenski i Vladímir Putin, abans de la cimera del pròxim divendres a Alaska entre el president dels EUA, Donald Trump, i el mandatari rus.
En una entrevista concedida a Fox News, en el marc de la seva participació aquest dissabte en una reunió d'assessors de seguretat nord-americanes, europeus i ucraïnesos al Regne Unit, Vance ha considerat contraproduent aquesta possibilitat en entendre que només Donald Trump està capacitat per negociar directament amb Putin en aquest punt.
"La veritat és que no ho veig gaire productiu. En termes fonamentals, el president dels Estats Units ha de ser qui aconsegueixi un acostament entre tots dos", ha indicat Vance. Tot i que ha manifestat que estarà en contacte amb Ucraïna durant tot aquest procés, i ha garantit que Trump farà tot el possible per aconseguir que Putin segui a la taula amb Zelenski, la prioritat consisteix ara mateix a completar aquest acostament entre els mandataris nord-americà i rus.
Vance va reiterar la seva condemna a la invasió russa d'Ucraïna, però també ha cridat a aproximar-se a la situació amb pragmatisme: "Per descomptat que condemnem la invasió. No ens agrada la situació actual, però cal aconseguir la pau, i l'única manera d'aconseguir-la és seure a dialogar".
"El que no podem fer és assenyalar amb el dit algú i dir que un està equivocat i que nosaltres tenim raó. El camí cap a la pau és que un líder decidit segui i obligui la gent a unir-se", ha afegit.