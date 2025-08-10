Zelenski celebra que els països europeus defensin que participi en la reunió Trump-Putin

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha aplaudit aquest diumenge la postura de la UE i diversos països europeus que van reclamar veu per a Ucraïna en la reunió de la setmana vinent entre els caps d'estat dels Estats Units i Rússia, Donald Trump i Vladímir Putin, respectivament.
Zelenski ha assegurat que Kíiv "valora i defensa plenament" la declaració conjunta signada per la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen; el president de França, Emmanuel Macron; el canceller alemany, Friedrich Merz; els primers ministres del Regne Unit i Itàlia, Keir Starmer i Giorgia Meloni, i el president de Finlàndia, Alexander Stubb.
"La fi de la guerra ha de ser justa, i estic agraït a tots els que avui defensen Ucraïna i al nostre poble pel bé de la pau ucraïnesa, que defensa els interessos de seguretat vitals de les nostres nacions europees", ha manifestat a través d'X.
La declaració conjunta, en què van sostenir que "el camí cap a la pau a Ucraïna no es pot decidir sense Ucraïna", va arribar després que les autoritats estatunidenques i russes confirmessin que Trump i Putin es reuniran divendres a l'Estat d'Alaska.