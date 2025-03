Els líders de la UE busquen un aval al "rearmament" d'Europa després de la crisi amb Trump i el boicot d'Orbán

BRUSSEL·LES 6 març (EUROPA PRESS) -

Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE) miraran d'enviar aquest dijous un missatge de suport sense fissures en la determinació de "rearmar Europa" i fer costat a Ucraïna davant l'acostament del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, al règim rus de Vladímir Putin; en una primera trobada a 27 que el líder hongarès, Viktor Orbán, amenaça amb boicotar si posen el focus en el suport militar a Kíiv.

La cita a Brussel·les prossegueix els contactes dels líders europeus de les darreres setmanes a París i Londres i ve marcada per la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de mobilitzar 150.000 milions d'euros en préstecs per disparar la despesa en defensa a la UE, en un pla de rearmament de fins a 800.000 milions en la pròxima dècada.

En aquest sentit, es preveu que els líders de la UE donin el vistiplau a aquesta iniciativa en coincidir en la necessitat d'elevar la despesa militar i que Europa es faci més càrrec de la seguretat al continent, si bé fonts diplomàtiques de diferents capitals avisen que veuen en la iniciativa dels 150.000 milions un "primer pas" o "punt de partida" per a una inversió que haurà de ser molt més important".

Fonts comunitàries veuen "extremadament important" que la UE "giri full" en matèria de defensa i obri un nou capítol davant la necessitat d'una era de rearmament, com ha definit Von der Leyen. La iniciativa ha obtingut l'ampli suport dels estats membres, que veuen l'instrument com una eina d'inversió significativa perquè Europa s'enlairi en matèria de defensa i rellanci la seva indústria militar.

Aquest debat ve accelerat pel gir del president nord-americà d'acostar-se a Rússia i suspendre l'ajuda militar a Ucraïna, una mesura de pressió a Kíiv per asseure's a negociar que la UE no comparteix, per la qual cosa la cita també escenificarà el suport militar i polític al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, davant la difícil conjuntura en la qual es troba el país.

Malgrat la crisi en les relacions transatlàntiques, al costat europeu insisteixen que coincideixen en una Europa més sobirana, independent i llesta per desenvolupar múscul militar. "Hi ha una assumpció clara que no es va fer prou en el seu moment", admeten fonts comunitàries, sobre la urgència d'accelerar la inversió en defensa, alhora que reconeixen que el gir de Trump accelera el debat i fa que la UE estigui davant una de les cimeres "més crucials".