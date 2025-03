Costa i Von der Leyen escenifiquen el suport a Zelenski per negociar des d'una posició de força

BRUSSEL·LES 6 març (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Europeu, António Costa, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han escenificat aquest dijous el seu suport al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i han apuntat que la Unió Europea (UE) reforçarà l'ajuda militar i defensarà que Kíiv decideixi quan negociar la pau.

En arribar a la cimera extraordinària de caps d'estat i de govern de la UE a Brussel·les, Costa ha indicat que els líders europeus han de "prendre decisions i aconseguir resultats" sobre la intenció de disparar la despesa en defensa i reforçar el suport a Kíiv, arran de la proposta de la Comissió Europea de destinar 150.000 milions d'euros de préstec en un pla de rearmament per a la següent dècada.

"La seguretat i la defensa d'Europa no estan separades de la seguretat i la defensa d'Ucraïna", ha defensat l'ex-primer ministre portuguès, qui ha insistit en el suport europeu a Ucraïna "des del primer dia" després de la invasió russa el febrer del 2022.

"Estem amb tu des del primer dia. Continuarem amb vosaltres ara, i hi continuarem en el futur", ha subratllat, després d'apuntar que mantindrà el seu suport durant les negociacions "quan decideixi que és el moment adequat per negociar" i com a "futur" estat membre del bloc.

Per la seva banda, Von der Leyen ha subratllat el "moment decisiu" en el qual es troba Europa, i ha defensat que el seu pla de rearmament servirà no només per elevar el múscul militar sinó per redoblar l'ajuda a Kíiv "en la lluita existencial per la seva sobirania i integritat territorial".

"És un moment molt important per demostrar que estarem al costat d'Ucraïna tot el temps que calgui", ha afirmat la presidenta comunitària al costat de Zelenski.

UCRAÏNA "NO ESTÀ SOLA"

El dirigent ucraïnès, per la seva banda, s'ha limitat a expressar la seva gratitud als socis europeus "pels senyals de fort suport" des de l'inici de la guerra i fins ara.

"Estem molt agraïts de no estar sols. I això no només són paraules, és quelcom que sentim. És molt important. Heu enviat un senyal fort al poble ucraïnès, als militars ucraïnesos, als civils, a totes les nostres famílies", ha afirmat Zelenski.

Aquest dijous, els líders de la UE estan cridats a avalar el pla per "rearmar Europa" i reforçar el suport a Ucraïna davant l'acostament dels EUA i Rússia i després de la decisió del president nord-americà, Donald Trump, de suspendre l'assistència militar i la cooperació en intel·ligència.