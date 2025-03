França confirma que dona a Ucraïna informació d'intel·ligència

MADRID 6 març (EUROPA PRESS) -

El Govern de França ha confirmat aquest dijous que està enviant informació d'intel·ligència a Ucraïna, l'endemà que els Estats Units (EUA) anunciessin que tallava aquests contactes amb Kíiv, enmig dels intents de Washington d'obrir un procés de converses de pau amb Rússia.

"Tenim mitjans d'intel·ligència que fem servir en benefici dels ucraïnesos", ha dit el ministre de Defensa francès, Sébastien Lecornu, durant una entrevista a France Inter, després d'assegurar que la decisió dels EUA va entrar en vigor dimecres.

"El nostre servei d'intel·ligència és sobirà (...) l'avantatge és que l'hem fet amb les nostres pròpies capacitats", ha sostingut, després d'afirmar que amb el Regne Unit seria "més complicat" fer aquest pas, ja que "forma part d'una comunitat d'intel·ligència amb els EUA".

Així mateix, el ministre de Defensa de França ha recalcat que el president francès, Emmanuel Macron, li ha ordenat "accelerar els diferents paquets d'ajuda francesa (a Ucraïna) perquè els europeus no es poden limitar a fer declaracions".

"Calen actes que permetin compensar l'ajuda nord-americana que no arribarà", ha assenyalat, en referència a la decisió dels EUA de també suspendre l'enviament d'ajuda a Kíiv, que fa front a una invasió per part de Rússia des del febrer del 2022.

D'altra banda, Lecornu ha demanat "no passar d'una despreocupació en relació amb la pau a una febre sobre la Tercera Guerra Mundial". "Cal mantenir la calma", ha dit, si bé ha destacat que "l'amenaça russa no ha canviat mai".

"És cert que tenim un sistema polític i potser mediàtic que no ho vol veure", ha assenyalat, després d'incidir que "no hi ha ni un agent de la Direcció General de Seguretat Exterior (DGSE) o ni un oficial de l'Estat Major de França que consideri que Rússia no és una amenaça".

"No sé en quin idioma s'hauria de dir. Potser per a alguns en rus", ha ironitzat el ministre francès, qui ha alertat que Rússia "s'ha acostumat a sobreviure políticament a través de l'agressivitat externa" i té una economia "que ara depèn en gran mesura de l'esforç bèl·lic".