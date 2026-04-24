Els EUA menyspreen l'"absurda" cimera del Regne Unit i França per a una missió a Ormuz

MADRID 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari de Defensa dels Estats Units (EUA), Pete Hegseth, ha menyspreat aquest divendres els esforços encapçalats pel Regne Unit i França per engegar una missió naval internacional que escorti vaixells mercants al pas d'Ormuz un cop es posi fi a la guerra, després d'assegurar que han celebart una "absurda" cimera en la qual encara no s'han vist "esforços seriosos" per llançar l'operació.
"Sé que hi ha moltes converses. Vau poder veure el que jo en diria una conferència bastant absurda a Europa la setmana passada, on es van reunir i van parlar de potser fer alguna cosa en el futur, quan tot s'hagi acabat", ha criticat el responsable de Defensa nord-americà en una conferència de premsa a la seu del Pentàgon.
Segons ha valorat Hegseth, això no són "esforços seriosos encara", després d'indicar que Washington acolliria de "bon grat" una iniciativa a Ormuz a la vista que és una ruta marítima en la qual els socis europeus s'hi juguen més que els EUA.
Són les "capacitats energètiques" dels europeus el que hi ha en risc, la qual cosa resulta un "toc d'atenció" per a ells, ha incidit Hegseth, qui ha apuntat que la crisi a Ormuz ha deixat clar que en qüestions de seguretat "o tens capacitats o no en tens".
"En cas contrari, estàs a la mercè d'un país com l'Iran, i l'únic país que hi pot fer alguna cosa és l'exèrcit dels EUA", ha assenyalat el cap del Pentàgon, qui novament ha denunciat la passivitat, a parer seu, d'Europa i Àsia en matèria de seguretat i defensa.