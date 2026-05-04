Un dron iranià provoca un gran incendi a les instal·lacions petrolieres de Fujayra (EAU)

MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -
L'emirat de Fujayra (Emirats Àrabs Units) ha informat aquest dilluns d'un "gran incendi" a les seves instal·lacions petrolieres que atribueix a l'impacte d'un dron iranià.
"S'ha produït un gran incendi a la zona industrial petroliera de Fujayra després de rebre l'impacte d'un dron llançat des de l'Iran", ha anunciat l'oficina de premsa del Govern de Fujayra en un comunicat.
Les autoritats de l'emirat han destacat que efectius de Defensa Civil han respost immediatament i "continuen els esforços per contenir el foc". "Les autoritats insten la població a abstenir-se de difondre rumors i obtenir informació únicament de fonts oficials", ha conclòs.
Prèviament, el Ministeri de Defensa dels Emirats ha anunciat la intercepció de tres míssils provinents de l'Iran, mentre que un quart hauria caigut al mar, el primer avís d'aquesta mena des de l'entrada en vigor de l'alto el foc entre els EUA i el país asiàtic a principis d'abril.
"S'han detectat quatre míssils de creuer provinents de l'Iran que es dirigien cap al país; tres han estat interceptats amb èxit sobre les aigües territorials del país i el quart ha caigut al mar", ha confirmat el Ministeri de Defensa a les xarxes socials.
El ministeri ha indicat que "els sorolls que s'han sentit a diverses zones del país són conseqüència de la intercepció reeixida de les amenaces aèries" i ha tornat a instar els ciutadans a informar-se a través de "fonts oficials" i a "complir totes les mesures de seguretat".
Els Emirats han esdevingut el principal objectiu de les represàlies regionals de l'Iran després de l'atac llançat pels EUA i Israel el passat 28 de febrer, en el qual va morir l'aleshores líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei, a més d'altres alts càrrecs.