Els EAU intercepten tres míssils provinents de l'Iran malgrat l'alto el foc en vigor

MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -
Les autoritats dels Emirats Àrabs Units (EAU) han anunciat aquest dilluns la intercepció de tres míssils provinents de l'Iran, mentre que un quart hauria caigut al mar, el primer avís d'aquesta mena des de l'entrada en vigor de l'alto el foc entre els Estats Units (EUA) i el país asiàtic a principis d'abril.
"S'han detectat quatre míssils de creuer provinents de l'Iran que es dirigien cap al país; tres han estat interceptats amb èxit sobre les aigües territorials del país i el quart ha caigut al mar", ha confirmat el Ministeri de Defensa a les xarxes socials.
La cartera militar ha indicat que "els sorolls que s'han sentit a diverses zones del país són conseqüència de la intercepció reeixida de les amenaces aèries" i ha tornat a instar els ciutadans a informar-se a través de "fonts oficials" i a "complir totes les mesures de seguretat pública".
Els Emirats han esdevingut el principal objectiu de les represàlies regionals de l'Iran després de l'atac llançat pels EUA i Israel el passat 28 de febrer, en el qual va morir l'aleshores líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei, a més d'altres alts càrrecs.