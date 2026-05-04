Un vaixell sud-coreà pateix un incendi a l'estret d'Ormuz

MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern de Corea del Sud ha informat aquest dilluns que un vaixell d'una empresa sud-coreana, tot i que amb bandera panamenya, ha patit un incendi a l'estret d'Ormuz, prop de les aigües dels Emirats Àrabs Units (EAU).
Fonts governamentals sud-coreanes han informat d'una explosió a l'HMM Namu aquest dilluns cap les 20.40 hores quan estava ancorat. No hi ha informació de danys personals.
A l'embarcació hi ha 24 tripulants, sis dels quals sud-coreans i 18 d'altres nacionalitats, segons recull la premsa sud-coreana, la qual destaca que encara es desconeix la causa concreta de l'explosió.
El Ministeri d'Oceans i Pesca de Corea del Sud ha informat que s'ha produït una explosió en un lateral de la sala de màquines, segons dades d'un vaixell de la zona. Especulen amb la possibilitat d'un atac o l'impacte d'una mina a la deriva.
Una font de la Presidència sud-coreana ha indicat al 'Korea Herald' que ja treballen per aclarir les causes de l'incendi i ha insistit que no hi ha ciutadans sud-coreans ferits. El Ministeri d'Afers Exteriors també n'està verificant els detalls per via consular.
Unes 2.000 embarcacions estan encallades a l'estret d'Ormuz com a conseqüència del bloqueig derivat de la guerra entre l'Iran i els Estats Units i Israel. D'aquests, 26 són naus amb bandera de Corea del Sud.