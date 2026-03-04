Brussel·les se solidaritza amb Espanya després de les amenaces de Trump i actuarà "si és necessari"

BRUSSEL·LES 4 març (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha expressat aquest dimarts la seva plena solidaritat amb Espanya i ha reafirmat la seva disposició a "actuar si és necessari" per protegir els interessos de la Unió Europea, després que dimarts el president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, amenacés amb trencar les relacions comercials amb Espanya per no permetre l'ús de les bases de Rota (Cadis) i Morón (Sevilla) per atacar l'Iran.
"Ens solidaritzem plenament amb tots els estats membres i tots els seus ciutadans i, a través de la nostra política comercial comuna, estem disposats a actuar si és necessari per salvaguardar els interessos de la UE", ha indicat en una declaració remesa als mitjans el portaveu comunitari de Comerç, Olof Gill, en relació amb l'avís de la Casa Blanca.
"La Comissió garantirà la plena protecció dels interessos de la Unió Europea", ha afegit, després d'incidir que l'executiu comunitari continuarà "apostant per unes relacions comercials transatlàntiques estables, predictibles i mútuament beneficioses pel bé de tots".
Brussel·les ja va reaccionar en un primer moment, immediatament després de les paraules de Trump, amb una trucada a Washington perquè es complissin els compromisos assumits en l'acord segellat entre el president dels EUA i la cap de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen.
La treva assolida a Escòcia el juliol passat es va entendre com la fi de la crisi aranzelària amb un pacte que va fixar un sostre del 15% als gravàmens americans sobre les compres a la Unió Europea, a canvi que els europeus renunciessin a prendre mesures de represàlia.
"El comerç entre la UE i els EUA està profundament integrat i és mútuament beneficiós", ha raonat Gill, després d'advertir que "salvaguardar aquesta relació, especialment en un moment de disrupció global, és més important que mai i va clarament en interès de les dues parts".
En aquest context, el portaveu comunitari s'ha referit a la Declaració Conjunta consensuada al juliol per Trump i Von der Leyen com un "important acord comercial", i ha subratllat que la Comissió Europea "espera que els EUA compleixin plenament els compromisos assumits".