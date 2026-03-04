Macron trasllada a Espanya la seva "solidaritat" davant les "recents amenaces de coacció econòmica"

Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA
MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha traslladat aquest dimecres a Pedro Sánchez la seva "solidaritat" per les "recents amenaces de coacció econòmica" del mandatari dels EUA, Donald Trump, després que proposés trencar les relacions comercials amb Madrid.
Fonts de l'Elisi han indicat que Macron ha mantingut una conversa telefònica amb Sánchez en la qual "li ha traslladat la solidaritat europea de França en resposta a les recents amenaces de coacció econòmica contra Espanya".
Trump va destacar dimarts durant una compareixença amb el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, que Espanya "està sent terrible" com a aliat i va qualificar de "poc amistosa" la posició del Govern espanyol de no permetre als EUA de fer servir les bases de Morón i Rota.
"Tallarem tot el comerç", va insistir, després d'assegurar que la seva administració "no vol tenir res a veure amb Espanya" i que Washington "té el dret de suspendre demà, o avui, tot el que té a veure amb Espanya", inclosa la possibilitat d'un "embargament".
El mateix Macron va destacar dimarts que l'ofensiva conjunta llançada per sorpresa el 28 de febrer pels EUA i Israel contra l'Iran es va executar "al marge del dret internacional" i que París "no ho pot aprovar".