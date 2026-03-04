La Xina demana als EUA deixar d'"instrumentalitzar el comerç" després de les amenaces a Espanya

Johannes Neudecker/dpa - Arxiu
MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la Xina han demanat aquest dimecres al Govern dels Estats Units (EUA) deixar d'"instrumentalitzar el comerç" després de les amenaces abocades dimarts pel president nord-americà, Donald Trump, contra Espanya per no permetre l'ús de les bases de Rota i Morón en l'ofensiva llançada dissabte juntament amb Israel contra l'Iran.
La portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Mao Ning, ha carregat durant una conferència de premsa contra aquesta posició i ha recalcat que "les accions militars dels EUA i Israel contra l'Iran violen les lleis internacionals" "El comerç no s'ha d'instrumentalitzar ni fer servir com una arma", ha afirmat, segons ha recollit el diari estatal xinès 'Global Times'.
Així mateix, ha abordat la situació a l'estret d'Ormuz --una important ruta per al transport del petroli i el gas a escala mundial-- i ha subratllat que "les aigües circumdants constitueixen importants canals internacionals per al comerç".
"Salvaguardar la seguretat i l'estabilitat en aquesta regió va en l'interès comú de la comunitat internacional. La Xina insta totes les parts a aturar immediatament les operacions militars, evitar una escalada de les tensions i un impacte més gran en l'economia mundial", ha etzibat.
Dimarts, Trump va criticar en unes declaracions davant la premsa durant una visita als EUA del canceller alemany, Friedrich Merz, el rebuig d'Espanya a augmentar la despesa en defensa al 5% del PIB i va afirmar que el país estava sent un aliat "terrible" de l'OTAN. A més, va fer al·lusió a les bases i va posar en dubte que Espanya pugui vetar-ne l'ús.