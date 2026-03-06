L'Iran anuncia una ofensiva amb drons contra Tel-Aviv

MADRID 6 març (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit de l'Iran ha anunciat aquest divendres una ofensiva amb drons sobre la capital d'Israel, Tel-Aviv, en plena recruada de les represàliies per l'ofensiva militar llançada dissabte passat contra Teheran i altres punts del país per part dels Estats Units (EUA) i Israel.
"La República Islàmica ha llançat un atac amb drons contra Tel-Aviv en resposta als atacs il·legals i injustificats dels règims criminals nord-americà i israelià contra el país", ha informat l'exèrcit iranià en un missatge difós per la cadena estatal IRIB.
L'atac arriba quan la guerra a l'Iran s'intensifica amb atacs massius d'Israel i els EUA al país centreasiàtic, als quals Teheran ha respost amb una ofensiva de míssils i drons contra objectius militars nord-americans a la regió del Golf, però també Turquia, l'Azerbaidjan i Xipre.
"Els atacs iranians contra posicions enemigues seran més intensos i generalitzats", ha assenyalat Ibrahim Zolfaqari, el portaveu de la caserna general de Khatam al-Anbia, un òrgan de l'exèrcit iranià, en unes declaracions recollides per mitjans oficials iranians.