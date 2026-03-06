L'Iran reivindica un atac amb "drons destructius" contra bases nord-americanes a Kuwait

Europa Press/Contacto/Jerry Mennenga
MADRID 6 març (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit de l'Iran ha reivindicat aquest divendres un nou atac amb drons "destructius" contra bases nord-americanes a Kuwait, en el marc de la resposta militar a l'ofensiva sorpresa llançada el 28 de febrer pels Estats Units (EUA) i Israel contra el país centreasiàtic.
Així, ha manifestat que ha llançat "un gran nombre de drons destructius" contra aquestes instal·lacions, abans d'assenyalar que "aquests atacs continuaran durant les pròximes hores", segons ha informat la cadena de televisió pública iraniana IRIB.
Els EUA, que a hores d'ara no s'han pronunciat sobre l'atac, han confirmat que fins avui han mort sis militars en el contraatac iranià, tots ells desplegats en una instal·lació a Kuwait que l'1 de març va ser atacada per un dron.
Hores abans, el portaveu del Ministeri de Defensa kuwaitià, Saud Abdulaziz al-Atuan, havia indicat que 67 militars pel cap baix havien resultat ferits durant els atacs contra el país.
Kuwait, de la mateixa manera que l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Qatar i Bahrain, ha estat objectiu els darrers dies de múltiples bombardejos iranians, dirigits principalment contra bases militars dels EUA, a més d'altres complexos i tropes nord-americanes.