Aliyev denuncia "un acte terrorista de l'Iran" amb drons a l'Azerbaidjan

MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -
El president de l'Azerbaidjan, Ilham Aliyev, ha denunciat aquest dijous "un acte terrorista per part de l'Iran" contra el país després d'un atac amb drons contra Naxçivan, que ha afectat l'aeroport d'aquesta república autònoma, i ha confirmat almenys un mort i una persona ferida.
El mandatari, que ha encapçalat una reunió del Consell de Seguretat àzeri després de l'incident, ha ressaltat que "l'objectiu de l'atac eren instal·lacions civils", abans de ressaltar que "l'Azerbaidjan condemna amb fermesa aquest horrible acte de terrorisme". "Els responsables han de retre comptes immediatament. Les autoritats iranianes han de donar una explicació a l'Azerbaidjan", ha subratllat.
"No és la primera vegada que l'Estat iranià comet un acte de terrorisme contra l'Azerbaidjan i els àzeris", ha dit, en referència a l'atac perpetrat el gener del 2023 a l'ambaixada del país a Teheran, que es va saldar amb un mort i del qual Bakú va responsabilitzar les autoritats de l'Iran. "Aquell acte de terrorisme va ser planejat al màxim nivell a l'Estat iranià per intimidar l'Azerbaidjan", ha reiterat Aliyev.
Així, ha reiterat que Bakú "no tolerarà" el que ha passat. "L'estiu de l'any passat i posteriorment, l'Iran ha llançat diverses acusacions infundades contra nosaltres", ha argüït, en referència a les crítiques pels lligams que l'Azerbaidjan manté amb Israel, amb la finalitat, segons Aliyev, a "tacar la imatge de l'Azerbaidjan i canviar els sentiments dels compatriotes que viuen a l'Iran".