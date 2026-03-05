La Guàrdia Revolucionària assegura haver atacat un petrolier dels EUA al golf Pèrsic

Recalca que els vaixells dels EUA, Israel i els països europeus "no podran passar" a través de l'estret d'Ormuz
La Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran ha assegurat aquest dijous haver atacat un petrolier nord-americà al golf Pèrsic, en resposta a l'ofensiva sorpresa llançada el 28 de febrer per Israel i els Estats Units (EUA) contra el país centreasiàtic enmig d'unes negociacions entre Teheran i Washington per intentar arribar a un nou acord nuclear.
Així, ha afirmat que el petrolier ha estat interceptat a la zona nord del golf Pèrsic. "D'acord amb el dret internacional, en temps de guerra l'Iran tindrà control sobre les normes de pas a través de l'estret d'Ormuz".
"Tothom ha d'obeir. Els vaixells militars i comercials dels EUA, els del règim sionista, els dels països europeus i els dels qui els donen suport no podran passar. Si són detectats, seran atacats", ha advertit, segons ha recollit la cadena de televisió pública iraniana IRIB.
Amb tot, el subcomandant del Comandament de Khatam al-Anbiya, Amir Heydari, ha matisat aquest mateix dijous que les forces iranianes "no han tancat l'estret d'Ormuz", després que la Guàrdia Revolucionària recalqués que està "completament" sota control de l'Iran.
"No hem tancat l'estret d'Ormuz", ha explicat, després que l'Iran anunciés que actuaria per tancar-lo en resposta a l'ofensiva, la qual cosa va provocar les crítiques d'aliats de Teheran com la Xina, que demana evitar que l'economia internacional se'n ressenti.
Heydari ha subratllat a més que l'Iran "no es rendirà en aquesta guerra". "Vam viure una guerra de vuit anys --amb l'Iraq, entre 1980 i 1988-- i acabarem aquesta quan hàgim assolit els nostres objectius i aconseguit que l'enemic lamenti els seus vergonyosos actes", ha reblat.