Israel anuncia una altra "àmplia" onada d'atacs contra posicions militars de Teheran

MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -
Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat aquest dijous una altra "àmplia" onada d'atacs aeris contra Teheran, en el marc de l'ofensiva llançada juntament amb els Estats Units (EUA) dissabte passat i que ja ha deixat més de mil víctimes mortals al país centreasiàtic.
Segons l'exèrcit d'Israel, els atacs han afectat posicions militars de l'Iran "tant subterrànies com en superfície". "Durant la nit, la Força Aèria israeliana ha completat una onada d'atacs basada en intel·ligència contra objectius terroristes pertanyents al règim iranià a Teheran. Les FDI han atacat infraestructures pertanyents al sistema de míssils balístics del règim iranià", ha informat.
"Entre els objectius hi havia una instal·lació subterrània utilitzada pel règim iranià per emmagatzemar míssils balístics i dipòsits de míssils destinats a ser utilitzats contra aeronaus", ha afegit l'exèrcit.
També s'atribueix uns atacs contra diverses posicions de "llançament de míssils balístics de llarg abast", que segons les FDI, suposaven una "amenaça real i immediata" per a Israel, en plena campanya de represàlies de Teheran contra Israel i els països de la regió per l'ofensiva.
La Força Aèria d'Israel hauria llançat un bombardeig contra suposats militars iranians que feien servir llançamíssils per atacar caces israelians, ha assenyalat l'Exèrcit, en afirmar que ha frustrat així els atacs antiaeris de les forces iranianes.
Amb tot, les FDI han sostingut que es manté l'esforç conjunt per deteriorar la capacitat militar de la República Islàmica amb l'objectiu de "minimitzar l'escala de foc" contra Israel.