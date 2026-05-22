Ustec·Stes i la CGT rebutgen la proposta d'Educació en no contemplar una millora retributiva lineal

Els sindicats i el Govern es tornaran a reunir dimarts, vigília d'una altra vaga educativa a Catalunya
BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -
Els sindicats Ustec·Stes i CGT Ensenyament han considerat inacceptable la proposta de la Conselleria d'Educació, que planteja una millora retributiva del 50% dels complements de tutoria i la creació de tres més, i han insistit que la millora salarial ha de ser lineal per a tots els docents.
En unes declaracions als mitjans després de la reunió aquest divendres, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha demanat que el Govern els traslladi una proposta en la reunió de dimarts que s'emmarqui dins la "proposta unitària" que han fet els sindicats, que inclou un complement universal per a tot el col·lectiu.
"Si dimarts no ve amb una proposta a partir d'aquest marc no cal que ens convoqui. Dimecres ja tenim una vaga", ha afirmat.
El Govern ha xifrat en més de 100.000 els docents de la pública i la concertada que es veurien beneficiats per la millora dels complements i la creació de tres més, però Segura ha advertit que de la pública en queda "fora una gran part" que no fa tutories.
Ha dit que la millora retributiva dels docents ha de ser lineal per pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers anys i ha afirmat que els grups parlamentaris es mostren disposats a augmentar les dotacions a l'educació i per tant "és el moment d'aconseguir les millores".
Preguntada per si preveuen accions més enllà del 5 de juny en cas que no hi hagi acord i aprofitar la selectivitat o la visita del Papa, Segura ha dit que no descarten escalar el conflicte i que s'han d'"aprofitar totes les oportunitats per fer la màxima pressió i que l'administració mogui fitxa".
CGT ENSENYAMENT
La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha afirmat que el Govern ha anat a la reunió sense "haver fet els deures" i ha subratllat que la seva proposta no té res a veure amb la presentada pels sindicats que no van subscriure l'acord d'Eduació.
Gené ha afirmat que l'augment de complements que planteja la Generalitat "deixa fora un terç de la plantilla de la pública", per la qual cosa per ells no és acceptable, ha reivindicat un augment lineal, ha assenyalat que espera que dimarts es presenti amb una proposta ajustada i ha advertit que si no s'arriba a un acord després del 5 de juny no ha descartat vagues més contundents.
CCOO EDUCACIÓ
La responsable de Pública de CCOO Educació, Ester Vila, ha assegurat que han d'estudiar la proposta presentada per la Generalitat i "veure si és on han d'anar els recursos".
Vila ha recordat l'aposta del sindicat pel finançament estable a través de la ILP pel 6% del PIB per a educació que va presentar al Parlament, i ha demanat als grups parlamentaris que hi donin suport.