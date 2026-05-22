Niubó diu que la contraproposta salarial dels sindicats està "fora l'abast" del Govern

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha dit aquest divendres que la contraproposta dels sindicats docents que contemplava un augment salarial d'entre 478 i 544 euros mensuals està "fora l'abast" del marge de la seva Conselleria.
En una roda de premsa aquest divendres, Niubó ha apuntat que "els maximalismes de vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme".
La consellera també ha afirmat aquestes matèries s'abordaran en la taula sectorial en marxa, "que precisament tracta aquestes qüestions".
"Jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el Govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions, sent conscients que el col·lectiu docent ve d'uns anys de dèficits importants", ha afegit.
Així mateix, s'ha referit a la proposta per part del Govern del reconeixement de la carrera docent, a més de l'increment salarial derivat d'un complement específic per valor del 30%.