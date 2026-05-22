La Generalitat veu equilibrada i amb "moltes bondats" la seva proposta als sindicats docents

Insta a continuar dialogant dimarts
BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha considerat que la proposta que la Conselleria d'Educació ha plantejat als sindicats docents és equilibrada i amb "moltes bondats".
En unes declaracions als mitjans després d'una altra reunió amb els sindicats, ha subratllat que és "equilibrada i permet donar sortida a una part important" de les reivindicacions salarials.
Ha explicat que es planteja una millora retributiva del 50% dels complements de tutoria i de coordinador digital, i se'n creen tres més: un complement de cotutoria, un als docents dels centres de màxima complexitat i un altre de treball de recerca.
Ha xifrat que afecten més de 100.000 docents del conjunt del sistema educatiu català, tant de la pública com de la concertada, i que reconeixen "tasques i funcions essencials" en el sistema educatiu.
CONTINUAR DIALOGANT
Després que Ustec·Stes i CGT Ensenyament hagin considerat que la proposta de la Generalitat no respon a les seves reivindicacions, Giménez ha defensat la proposta i ha remarcat que suposa incorporar 78 milions d'euros més amb la millora i creació de complements.
"Haurem de veure si hi ha cap altre element que pugui generar consens. Continuarem a la taula, dialogant, treballant, amb la mà estesa, per poder desinflamar aquesta situació de tensió", ha dit.
Ha afirmat que, atenent les peticions sindicals, hauran de veure en diferents escenaris si es poden trobar "elements per poder generar un consens més gran en relació amb la proposta" realitzada.
Giménez ha afirmat que és una proposta amb "moltes bondats" que no només té millora retributiva, sinó que reconeix unes tasques i funcions que cada vegada són més importants i essencials als centres educatius.