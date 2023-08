La Urbana fa autocrítica del 17A: diu que haurien d'haver protegit l'entorn abans d'auxiliar

Sosté que "no hi ha gens més estressant" que haver d'escollir entre ajudar un ferit o protegir a la resta



BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El cap de la Unitat de Reforç d'Emergències i Proximitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'intendent Jordi Guerrero, ha fet autocrítica de l'actuació dels agents de la policia local durant l'atemptat del 17 d'agost de 2017 a La Rambla de Barcelona i diu que haurien d'haver protegit l'entorn abans d'auxiliar.

"La primera reacció va ser el factor humà. Allà teníem la furgoneta que va atropellar les víctimes i no sabíem el que hi havia dins. Estàvem auxiliant a les víctimes a cinc metres del vehicle que podria haver explotat, quan en realitat hauríem d'haver estat capaces de fer cercles de seguretat, protegir l'entorn i, a partir d'allí, començar a auxiliar", ha explicat en una entrevista d'Europa Press.

Sobre l'impacte psicològic que els va causar l'atemptat als agents, ha assegurat: "És evident que som persones. La primera reacció i el primer xoc t'ho emportes, per molt entrenat que estiguis amb situacions d'estrès. No hi ha gens més estressant que algú que t'estigui demanant ajuda i que hagis de seleccionar entre ajudar-lo o anar-te'n a fer una altra cosa per protegir a la resta".

També ha explicat que durant les hores posteriors a l'atemptat va haver-hi molta confusió, i ha detallat que per la ràdio policial sentia que hi havia tres restaurants amb ostatges i un franctirador a la ciutat, "que finalment va resultar que eren dos lampiste s amb unes canonades".

"EL PAPER DE LA GUÀRDIA URBANA ÉS ESTAR"

Ha sostingut que, des de 2019, tota la plantilla de la Guàrdia Urbana té formació i "unes pautes mínimes d'intervenció" que permeten orientar el servei en cas d'atemptat o incident de múltiples víctimes intencionat.

"El paper de la Guàrdia Urbana és estar. Nosaltres estarem sempre. Tenim un servei de prevenció que és el servei de proximitat que implica que les nostres patrulles estan sempre al carrer. Una de les primeres patrulles que acudirà i realitzarà la primera intervenció durant un atemptat terrorista serà de la Guàrdia Urbana", ha afegit Guerrero.

A més, amb el Protocol d'atenció a persones en incidents greus a Catalunya, que deriva del Pla d'Emergències de Protecció Civil de la Generalitat, qualsevol agent de policia, independentment de quin policia sigui, pot activar un organisme de coordinació per convocar a tots els cossos policials i serveis d'emergències en el cas que detecti algun incident.

"CIUTAT MÉS SEGURA"

Guerrero ha assegurat que en La Rambla s'ha de fer un procés de reurbanització que comportarà que, en algunes zones, la calçada no estigui separada de la resta de la via i "sigui d'un únic nivell".

A més, es va fer un pla de seguretat al costat de l'Ajuntament per veure on posar els pilón de protecció i quins sistemes de vigilància s'instal·len en La Rambla "per poder tenir cert control dels vehicles que entren i surten", a més de tenir agents patrullant a peu en llocs emblemàtics de la ciutat.

"Amb aquests tres elements combinats i uns altres que puguin aportar tecnologies futures, puc assegurar que com a mínim tindrem una ciutat més segura", ha afegit Guerrero.

PROJECTES EUROPEUS I XARXES INTERNACIONALS

La Guàrdia Urbana de Barcelona s'ha introduït en projectes europeus d'assegurament d'espais públics, com el 'Secur'cities', que es va fer en col·laboració amb la ciutat de Lió, i va permetre introduir nous elements de protecció com podrien ser les barreres de contenció de vehicles i millorar els sistemes de videovigilància, entre d'altres.

També participen en dues xarxes internacionals: una d'elles, impulsada per les ciutats d'Estocolm i Londres, que es basa en un intercanvi d'experiències de ciutats que han sofert atemptats prèviament.

L'altra, que forma part d'un projecte de la Unió Europea (UE), serveix per intercanviar experiències de detecció i prevenció de la radicalització violenta.

Guerrero ha posat en valor l'intercanvi d'informació, la coordinació i la cooperació entre cossos policials, ja que els agents, amb el temps, s'han hagut d'adaptar a la gestió dels incidents amb múltiples víctimes.

COOPERACIÓ CIUTADANA

L'intendent ha remarcat la importància de la col·laboració ciutadana per detectar conductes radicalitzades, i ha demanat que qualsevol persona que tingui una mínima informació es dirigeixi a qualsevol agent de qualsevol cos policial.

"No farem cas omís. La ciutadania ha de saber que amb tota la confiança i sense por al ridícul, qualsevol element, sospita o petit detall que sigui d'interès, ens ho pot comunicar. Hem d'estar en alerta 100% tots els dies? No, perquè també hem de viure", ha assegurat Guerrero.