Es compleixen sis anys dels atemptats a Barcelona i Cambrils (Tarragona) del 17 d'agost de 2017

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

Els atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils (Tarragona) fan sis anys aquest dijous, amb el cas ja jutjat a l'Audiència Nacional i una sentència que va condemnar a tres membres de la cèl·lula jihadista que els va organitzar.

Els atemptats van causar 16 morts, la sentència reconeix a 350 víctimes dels fets per ferides físiques o danys psicològics, i el judici es va allargar durant 32 sessions entre novembre de 2020 i febrer de 2021.

L'Audiència Nacional va imposar penes de 53, 46 i 8 anys de presó a Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir i Said Ben Iazza, però després d'un recurs va rebaixar les condemnes més altes en 10 anys cadascuna, havent ja fixat un límit màxim de compliment de 20 anys de presó.

Cap dels acusats ha estat condemnat pels 16 assassinats de La Rambla de Barcelona i el passeig marítim de Cambrils --que van cometre altres membres de la cèl·lula que van morir durant els atacs i a l'explosió d'Alcanar (Tarragona) el dia abans dels atemptats--, malgrat que ho van demanar les acusacions particulars i populars, perquè el tribunal considera que no van participar ni estaven al corrent d'aquests atacs.

Chemlal i Oukabir van ser condemnats pels delictes de pertinença a organització terrorista, tinença, dipòsit i fabricació d'explosius de caràcter terrorista, i estralls en temptativa de caràcter terrorista, a més de 29 delictes de lesions per imprudència greu.

La rebaixa de les penes respon al fet que el tribunal va considerar que Houli Chemlal i Oukabir no tenien una veritable intenció de matar amb la segona explosió d'Alcanar.

ATEMPTATS

El 16 agost de 2017 a la nit, l'explosió a una casa d'Alcanar --on la cèl·lula preparava els atemptats i guardava un centenar de bombones de butà, precursors d'explosius, metralla, granades de mà artesanals i un cinturó bomba-- va precipitar els atacs improvisats de l'endemà.

Uns minuts abans de les 17 hores del dijous 17 d'agost, Younes Abouyaaqoub, al volant d'una furgoneta, va pujar a la plataforma per a vianants de la Rambla conduint en ziga-zaga per atropellar als vianants des de la plaça Catalunya fins a l'altura del Liceu, assassinant 14 persones.

Unes hores més tard, a la una de la matinada del 18 d'agost, a Cambrils, altres cinc membres de la cèl·lula van atropellar sis persones, entre ells una agent dels Mossos d'Esquadra, matant una dona.

Abouyaaqoub va morir abatut pels Mossos quatre dies després d'una persecució a contrarellotge --en la qual va matar la víctima 16-- en ser descobert a un camp de Subirats (Barcelona), mentre que els autors de l'atac a Cambrils van ser abatuts en la seva fugida moments després de l'atemptat.

TANCAMENT UAVAT

El 5 de maig d'aquest any, l'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (Uavat), Robert Manrique, va anunciar el tancament de la unitat per "la falta de suport" dels governs.

Manrique ha assegurat a Europa Press que amb el tancament demanaven a la Generalitat que fes un protocol d'atenció a la víctima per atendre-les després d'un atemptat i, entre d'altres, que es tornés a crear l'Oficina d'Atenció a la Víctima de Terrorisme, que es va obrir a Barcelona el 2010, encara que "es va tancar al cap d'un any per les retallades".

Critica que, després dels atemptats del 17 d'agost de 2017, el Govern va crear una oficina del 22 al 29 d'agost: "Aquesta oficina només va estar oberta una setmana. És molt poc pràctic i molt poc empàtic".

Respecte a la Generalitat, ha dit que té l'"obligació" d'informar a les víctimes d'atemptats terroristes dels seus drets, i ha explicat que el Govern va fer un llistat dels ferits, però que no els han informat de res, en les seves paraules.

Per contra, ha negat que el tancament de la Uavat deixi les víctimes "desemparades", i ha assenyalat que, des de l'Associació 11-M Afectats del Terrorisme, continuaran atenent-les.