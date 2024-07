Tres ferits greus en l'accident d'un autobús a la C-32 a Pineda de Mar

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

Tres persones han resultat ferides greus i 35 menys greus per l'accident d'un autobús a la carretera C-32 a Pineda de Mar (Barcelona), segons han explicat aquest dimarts fonts consultades per Europa Press.

Protecció Civil ha explicat en un missatge a X que l'autobús duia uns 60 treballadors de l'empresa Inditex i que els ferits han estat traslladats a diferents centres hospitalaris en helicòpter.

ALCALDE DE PINEDA

L'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, ha explicat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press que han habilitat un pavelló per als afectats.

"Estem en contacte constant per anar col·laborant de la millor manera possible", ha afegit.

EL CONDUCTOR CONTINUA ATRAPAT

Ha explicat que els serveis d'emergències han evacuat tots els passatgers, mentre que el conductor continua atrapat dins el vehicle i els Bombers estan provant d'alliberar-lo.

Ha assegurat que, a hores d'ara, es desconeixen les causes de l'accident, tot i que ha dit: "Després de veure les imatges, si es confirma que no hi ha ferits de gravetat extrema, haurà estat un miracle".

S'AVALUEN LES CAUSES

Per la seva banda, l'alcaldessa de Tordera (Barcelona), Elisabet Megías, ha explicat que el recorregut de l'autobús és un "recorregut absolutament habitual des de Barcelona a Tordera".

Preguntada per les causes de l'incident, ha dit que "parlaven d'una maniobra estranya, però s'està avaluant".

A més a més, ha recordat que els serveis d'emergències treballen per retirar l'autobús, mentre la carretera continua tallada en sentit nord i s'està desviant el tràfic per la sortida 122 de Calella.