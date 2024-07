Els Bombers aconsegueixen posar en horitzontal el bus accidentat entre Pineda i Tordera (Barcelona)

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat, Jordi Martín, ha informat aquest dimarts que han aconseguit posar en posició horitzontal l'autobús accidentat a la carretera C-32 entre Pineda de Mar i Tordera (Barcelona).

En una atenció als mitjans, Martín ha detallat que els Bombers treballaran per posar l'autobús en posició de circulació i que s'està començant a habilitar un carril en sentit contrari.

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la carretera continua tallada en sentit nord i que es fan desviaments per la sortida 122 a Calella (Barcelona), on hi ha 2 quilòmetres de retencions i 7,5 a l'N-II.

FERITS

Martín ha explicat que ja no queda cap ferit al pavelló de Pineda habilitat per als afectats i familiars, mentre hi ha tres ferits crítics i 22 greus en centres hospitalaris.

En total, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 46 persones.