Trànsit qualifica de "molt greu" l'accident de la C-32 i demana màxima prudència a les carreteres

Demanen evitar desplaçaments per la C-32 en les pròximes hores

PINEDA DE MAR, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha qualificat de "molt greu" l'accident d'un autobús a la carretera C-32 entre Pineda de Mar i Tordera (Barcelona) amb unes 50 víctimes, treballadors de l'empresa Inditex que es desplaçaven a un centre de treball a Tordera, i ha demanat màxima prudència a les carreteres.

En declaracions als mitjans al Pavelló Municipal Can Xaubet de Pineda, Lamiel ha aconsellat a la ciutadania que eviti desplaçar-se per la C-32, ja que continuarà tallada durant les pròximes hores perquè els treballs per retirar el vehicle seran complexos, en les seves paraules.

A més a més, ha ofert a les persones afectades els serveis d'atenció a les víctimes del Servei Català de Trànsit (SCT), i ha recordat l'accident de Freginals (Tarragona) en què hi va haver diverses víctimes mortals.

Preguntat per les causes de l'accident, ha explicat que els Mossos d'Esquadra hauran de fer una "investigació profunda".

VÍCTIMES

Per la seva banda, la directora d'Operacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Núria Casalé, ha confirmat tres ferits crítics traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, al Josep Trueta de Girona i al Can Ruti de Sabadell (Barcelona).

A més a més, 9 persones ferides de diversa consideració han estat traslladades fins a altres centres hospitalaris, mentre que 33 han estat ateses al Pavelló de Pineda, que ha habilitat l'Ajuntament, i on avaluen les seves ferides.

Casalé ha sostingut que el conductor de l'autobús ha estat l'última persona evacuada del vehicle, del qual "encara" no saben quin és el seu estat de salut.

BOMBERS

El cap d'Intervenció dels Bombers de la Generalitat, Jordi Martín, ha explicat que al pavelló reben les víctimes "més lleus" i estableixen un punt d'atenció per a familiars o companys de les víctimes.

Ha explicat que l'alliberament de les víctimes ha estat "complex", ja que l'autobús accidentat ha impactat contra un túnel i estava a 45 graus d'elevació.

Cap a les 12 hores els Bombers de la Generalitat treballen amb 26 vehicles i han activat mitjans de manteniment per restablir la circulació i "retornar la normalitat a l'escenari" dels fets.

GENERALITAT

El delegat del Govern a Barcelona, Joan Borràs, ha explicat que l'accident s'ha produït cap a les 8.45 hores i que cap a les 12.15 hores "no queda ningú dins el vehicle".

"Desitjo la ràpida millora de totes les persones accidentades i aprofito per agrair la feina dels serveis d'emergències i seguretat i a l'Ajuntament de Pineda i al seu alcalde per poder situar aquest punt d'atenció als ferits", ha afegit.