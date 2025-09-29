TARRAGONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La C-12 entre Amposta i Tortosa, la TV-3314 entre Godall i Ulldecona i la TV-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia (Tarragona) s'han tallat d'aquest dilluns a la matinada per l'episodi de pluges que afecta el sud de Catalunya des d'aquest diumenge a la tarda.
Les vies estan tallades en tots dos sentits perquè estan inundades, ha informat Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.
Han afegit que l'N-340 a Amposta (Tarragona) ha estat reoberta després de tallar-se aquest diumenge a la tarda a causa de les pluges.
