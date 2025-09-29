Tallada l'N-340 entre la Ràpita i Alcanar (Tarragona) per inundacions

TARRAGONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'N-340 entre la Ràpita i Alcanar (Tarragona) en direcció a la capital tarragonina ha estat tallada aquest dilluns a les 8.21 hores a causa de les inundacions provocades per l'episodi de pluges que afecta el sud de Catalunya.
Es facilita un pas alternatiu a la via a Amposta (Tarragona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una publicació a X recollida per Europa Press.
A més a més, la C-12 entre Amposta i Tortosa, la TV-3314 entre Godall i Ulldecona i la TV-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia (Tarragona) també estan tallades per l'episodi de pluges.