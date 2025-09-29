Retards a la xarxa ferroviària de la Comunitat Valenciana i Catalunya a conseqüència del temporal

Les pluges provoquen retards de dos trens AVE i de llarga distància amb origen Castelló i València
MADRID/VALÈNCIA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha informat que la circulació ferroviària funciona amb normalitat aquest dilluns a primera hora malgrat el pas de l'exhuracà Gabrielle, que afecta especialment la Comunitat Valenciana i Catalunya, tot i que hi ha retards a Rodalies de València i Rodalies de Catalunya, mentre que un AVE i un llarga distància han patit demores a primera hora.
En concret, Rodalies de València i Rodalies de Catalunya han patit retards per acumulació d'aigua a les vies, tot i que ara per ara no ha calgut tallar la circulació, han detallat a Europa Press fonts de Renfe.
Les pluges també han provocat retards de dos trens AVE i de llarga distància amb origen Castelló i destinació Madrid i amb origen València i destinació Barcelona, segons ha informat Renfe.
Es tracta de l'AVE amb origen Castelló i destinació Madrid de les 6.02 hores, que ha sortit amb 62 minuts de retard, mentre que l'Euromed amb origen València i destinació Barcelona de les 6.30 hores ha sortit 33 minuts tard.