TARRAGONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat ha suspès tota l'activitat educativa al Montsià i el Baix Ebre (Tarragona) per la previsió de pluges torrencials que s'allargaran fins aquest dilluns al migdia.
En una anotació a X recollida per Europa Press, han demanat evitar els desplaçaments i les activitats a l'exterior; no acostar-se ni travessar rieres, torrents o barrancs i trucar al telèfon d'emergències 112 en cas que l'aigua pugi a plantes superiors.
En un altre missatge a X, el Meteocat ha informat que la precipitació a les Terres de l'Ebre (Tarragona) és d'"intensitat torrencial" --ja que cauen més de 40 mil·límetres d'aigua en 30 minuts--.
Afegeixen que la línia de precipitació ha deixat 45 mil·límetres d'aigua en 30 minuts a Alcanar (Tarragona) i que es desplaça cap al nord de les comarques del Montsià i el Baix Ebre.