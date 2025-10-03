Suspeses les classes a facultats de la UB i la UPC per la vaga estudiantil per Palestina

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Les classes de dues facultats de la Universitat de Barcelona (UB) i una de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'han suspès aquest divendres per la presència de piquets que han bloquejat els accessos, amb motiu de la vaga estudiantil per Palestina.
A la UB, fonts de la universitat expliquen que s'han suspès classes a les facultats de Geografia i Història i de Filosofia (campus Raval) i de Matemàtiques i Informàtica i Filologia (campus plaça Universitat).
En aquests dos casos, grups d'estudiants hi han passat la nit i estan bloquejant l'accés al personal docent i investigador (PDI) i als treballadors; i assenyalen que a la resta de facultats de la UB s'està fent classe amb normalitat.
A la UPC, s'ha vist afectada l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Pel que fa a la UAB, fonts de la universitat afirmen que alguns grups d'estudiants han dormit a la facultat de Lletres; que hi ha piquets informatius a l'estació de la UAB però no estan bloquejant els accessos i que les classes no s'han suspès; i assenyalen que "hi ha molt poca assistència" a classes aquest divendres.