Manifestants per la Global Sumud Flotilla acampen a Barcelona

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La Global Sumud Flotilla i Global Movement to Gaza han fet una crida aquest dijous a la tarda perquè els manifestants que es concentren a Barcelona després de la intercepció de la missió humanitària per l'Exèrcit Israelià el dimecres acampin a la plaça de la Carbonera.
Allí s'han aixecat una desena de carpes --algunes de cuina-- i un membre de l'organització ha explicat a Europa Press que la intenció és acampar "almenys" fins al dissabte, quan està convocada una manifestació unitària per Palestina.
"Hi ha sopar preparat per unes 500 persones" i es farà una assemblea per explicar la iniciativa, ha afegit aquest membre de l'organització, que ha dit que l'acampada ha estat comunicada a l'Ajuntament de Barcelona i junt amb Global Sumud Flotilla i Global Movement to Gaza, s'han sumat entitats socials i sindicals.
En una de les carpes, els organitzadors han repartit fullets informatius en les quals animen als manifestants a organitzar-se en "torns" segons les necessitats que vagin sorgint.
Sobre les 20.30 hores els manifestants han començat a aixecar les primeres tendes de campanya en el passeig que uneix la plaça amb el World Trade Center per passar la nit.