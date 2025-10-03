Estudiants de la UAB tallen els accessos a la universitat en protesta per l'assalt a la Flotilla

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Un grup d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha tallat els accessos a la universitat aquest divendres al matí en protesta per la intercepció de la Flotilla Global Sumud (GSF) i després de convocar-se una vaga de docents i estudiants aquest divendres en solidaritat amb Palestina.
Segons ha informat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), s'han organitzat "piquets combatius amb barricades per tot el campus".
Han afegit que, arran d'aquestes actuacions, hi ha un seguiment del "92%" de la vaga estudiantil.