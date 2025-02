El Sindicat de Llogateres convoca una trobada de "blocs en lluita" després de la compra de la Casa Orsola

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat una trobada de "blocs en lluita" el pròxim 17 de febrer a les 18 hores després de la compra de la Casa Orsola.

Ho ha dit en una roda de premsa el portaveu del Sindicat, Enric Aragonès, que ha explicat que aquesta convocatòria es fa el dia abans de la data en la qual estava previst un nou intent de desnonament de la Casa Orsola, el 18 de febrer.

"Hi ha moltes cases Orsola. Convoquem aquí totes les cases Orsola. Aquest edifici és un símbol, un far. La Casa Orsola ha de servir per aixecar el conflicte", ha dit.