Arcarazo (Sindicat de Llogateres) celebra la compra de la Casa Orsola tot i que retreu com s'ha negociat

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha celebrat la compra de la Casa Orsola per part de l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat del tercer sector Hàbitat 3, tot i que ha criticat com s'ha negociat: "S'ha fet a esquena dels veïns".

"Ens hem aixecat amb la notícia com vosaltres, i tot i que és una victòria i ho celebrem, pensem que això no hauria passat si la gent no hagués sortit al carrer, i crec que aquesta victòria també pot amagar detalls més foscos", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press.

Ha indicat que fa temps que els socialistes, guiat per la presidenta d'Hàbitat 3, Carme Trilla, volen "desballestar" la norma del 30%, la qual cosa, a parer seu, és fer exactament el que volen les constructores i la patronal immobiliària.

Ha criticat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quedi com "l'heroi de l'habitatge" amb la compra de la finca i ha afirmat que creu que, en produir-se la compra, les ordres de desnonament queden anul·lades.

En referència a la defensa del dret a l'habitatge, ha anunciat que "evidentment" volen tornar a convocar una mobilització.