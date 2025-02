Josep, inquilí de la Casa Orsola de Barcelona: "Per fi veiem una mica d'esperança"

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha comprat aquest divendres la Casa Orsola, i en Josep, l'inquilí de la finca que tenia pendent una ordre de desnonament per al pròxim 18 de febrer després de dos intents fallits, ha manifestat: "Per fi veiem una mica d'esperança".

Així ho ha dit durant una roda de premsa del Sindicat de Llogateres de Catalunya al costat d'una altra inquilina, Elisenda Paños, en la qual ha expressat que han estat "tres anys de lluita, incertesa, dolor i patiment", i ha lamentat que el consistori barceloní no s'ha posat en contacte amb cap veí durant la compra de la finca.

"Hauria estat un detall que ens haguessin tingut en compte com a interlocutors. Nosaltres som dues finques més cohesionades que mai", ha dit en Josep, que ha agraït la feina del Sindicat i ha assegurat que estaran al costat de les més de 100 Cases Orsola que ha afirma que hi ha a la ciutat.

També ha lloat el moviment de l'habitatge i els veïns del barri i de la ciutat que els han acompanyat i els han fet costat quan ho han necessitat: "En 15 dies he tingut 3 possibles desnonaments. El 31 de gener, el 4 i el 18 de febrer. No entenem com això pot passar, com ens deshumanitzen a les veïnes per acabar fent una ciutat sense veïnes".

ELISENDA PAÑOS

"Avui per primera vegada podrem dormir amb una mica de tranquil·litat. La ciutat està plena de casos com el nostre", ha expressat Paños.

Ha agraït "el suport en els 3 anys de lluita", i ha garantit que el conflicte no s'acaba aquí, que hi ha molts edificis que estan en una situació similar a la Casa Orsola i que cal trobar-hi una solució.