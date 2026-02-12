El SEM atén 25 persones pels efectes del fort vent, 5 d'elles traslladades a l'hospital

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès aquest dijous fins a les 09.00 hores un total de 25 persones pels efectes del fort vent, cinc de les quals traslladades a diferents centres hospitalaris, informa Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.
Segons ha avançat en una entrevista a Rac1 la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, una de les persones ha estat traslladada a l'hospital en estat greu per la caiguda d'un arbre a Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
En aquest municipi també han resultat ferits tres operaris que treballaven en la retirada d'arbres, un d'ells en estat menys greu, i també hi ha un ferit a Vilassar de Mar (Barcelona) per la caiguda d'un mur.