El vent arrenca la teulada d'una escola de música de Barcelona

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El vent ha arrencat aquest dijous al matí la teulada de l'escola de música Musics'Son, al barri de Gràcia de Barcelona, sense provocar ferits.
Fins a les 16.00 hores els Bombers de la Generalitat han atès un total de 2.751 avisos a Catalunya, dels quals 343 s'han registrat des de les 15 hores, segons ha informat el cos en un missatge a X recollit per Europa Press.
La major part dels serveis entre les 15.00 i les 16.00 hores s'han registrat a la regió metropolitana sud de Barcelona (231), la regió metropolitana nord (89), i Tarragona (12).