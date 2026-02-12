Actualitzat 12/02/2026 12:55

Un ferit greu a Sant Pau de Segúries (Girona) per la caiguda d'un mur a causa del vent

GIRONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La caiguda d'un mur ha deixat ferida greu una persona a Sant Pau de Segúries (Girona) aquest dijous a causa del fort vent que s'està produint a gran part de Catalunya, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press.

Els fets han tingut lloc a les 09.11 hores i s'han activat tres ambulàncies per traslladar-lo a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

L'episodi de vent també ha deixat una persona en estat menys greu i dos lleus a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), tots ells traslladats a diversos hospitals.

