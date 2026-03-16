Segura (Ustec·Stes) demana a Dalmau i Parlon que els Mossos no carreguin durant la vaga docent

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu del sindicat majoritari de docents Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha demanat al conseller de Presidència i actual conseller d'Educació i FP de la Generalitat, Albert Dalmau, i a la Consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que els Mossos no carreguin durant la vaga docent d'aquest dilluns.
Ho fa després de criticar que hi hagi hagut "identificacions policials i amenaces de càrregues policials" als talls per la vaga, ha informat Ustec·Stes en un comunicat.
"Al més mínim cop de porra que rebem, escalarem el conflicte. Estem en disposició de paralitzar el país", ha assenyalat Segura.