5 talls a l'A-2, la C-31 i la Ronda de Dalt a Barcelona per la manifestació de docents

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
L'A-2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona; la C-31 a Badalona en sentit sud --també a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en sentit nord-- i la Ronda de Dalt a l'altura de la Plaça Karl Marx a Barcelona estan tallades per la manifestació de docents que estan en vaga aquest dilluns des de primera hora.
En concret, a l'A-2 s'acumulen 13 quilòmetres de cues, mentre que a la C-31 hi ha 5,5 quilòmetres de cues a Badalona i 1 quilòmetre a l'Hospitalet, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
A la Ronda de Dalt hi ha 3 quilòmetres i 1 quilòemtre de cues a causa del tall, un en sentit Nus Trinitat i un altre en sentit Llobregat.